Telefony zakazane na przejściach dla pieszych

Do potrącenia doszło na przejściu dla pieszych

Foto: Shutterstock Video: tvn24/Krzysztof L.

23.01 | Dziewczynka przechodziła przez pasy, gdy uderzył w nią samochód. Kierowca nie zatrzymał się, by sprawdzić, czy nic się jej nie stało. Szuka go policja, a 14-latka dochodzi do siebie. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

