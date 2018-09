"W przeszłości wybudowaliśmy nazbyt wiele twierdz". Papież z pielgrzymką na Litwie

Od stolicy Litwy Franciszek rozpoczął czterodniową pielgrzymkę do krajów bałtyckich. W pierwszym przemówieniu papież podkreślił, że przybywa na Litwę w szczególnym momencie, kiedy kraj ten obchodzi 100-lecie niepodległości.

- Był to wiek naznaczony licznymi doświadczeniami i cierpieniami, jakie musieliście znosić - podkreślał Franciszek.

Rocznica niepodległości to okazja do refleksji

Papież rozpoczyna wizytę w krajach bałtyckich. "Orędzie bliskości dla całego regionu" Papież Franciszek... czytaj dalej » Papież zwrócił się do władz kraju, by świętowanie 100 lat niepodległości potraktowały jako okazję do refleksji nad przeszłością, spojrzenia na wyzwania teraźniejszości oraz kroczenia ku przyszłości w klimacie dialogu i jedności.

Franciszek powołał się na słowa Jana Pawła II, który podczas pielgrzymki do Litwy w 1993 roku mówił, że "Litwa to milczący świadek żarliwego umiłowania wolności religijnej".

"Ten lud ma silną duszę"

- Wszyscy znaleźli na tych ziemiach miejsce do życia: Litwini, Tatarzy, Polacy, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Ormianie, Niemcy, katolicy, prawosławni, protestanci, starowiercy, muzułmanie, Żydzi. Mieszkali razem i w pokoju, aż do nadejścia ideologii totalitarnych, które skruszyły zdolność gościnności i zharmonizowania różnic, siejąc przemoc i nieufność - oświadczył papież.

Franciszek zaapelował, by Litwa rozwijała się w duchu tolerancji, gościnności, szacunku i solidarności. - Ten lud ma silną duszę. Z przeszłości twoi synowie niech czerpią siły - podkreślał.

"Można bronić nie atakując"

Papież odwiedził Wilno, gdzie z okna kaplicy, w której znajduje się obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej apelował, aby zaprzestać budowania murów.

- Jesteśmy przed Ostrą Bramą, będącą jedyną pozostałością po murach obronnych tego miasta, służących, by strzec przed wszelkim niebezpieczeństwem i prowokacją - mówił. Przypomniał, że w 1799 roku mury Wilna zostały zniszczone w całości i ocalała jedynie brama.

Jak tłumaczył, już wówczas był w niej umieszczony obraz Dziewicy Miłosierdzia, Świętej Matki Boga, która "zawsze jest gotowa nas ratować, przyjść nam z pomocą". Podkreślił, że Matka Boża naucza, iż "można bronić, nie atakując, że można być roztropnym bez niezdrowej nieufności wobec wszystkich". Papież przyjmuje dymisje biskupów. Zamieszani w skandale seksualne W związku ze... czytaj dalej »



- Kiedy zamykamy się w obawie przed innymi, gdy budujemy mury i barykady, odcinamy się ostatecznie od Dobrej Nowiny Jezusa, który prowadzi dzieje i życie innych" - ostrzegał Franciszek.

"Nienawiść i wrogość prowadzą donikąd"

Duchowny przypomniał, że codziennie ludzie przychodzą do Ostrej Bramy i do Matki Miłosierdzia. - Pochodzą z wielu krajów: Litwini, Polacy, Białorusini i Rosjanie, katolicy i prawosławni.

Zaznaczył, że w przeszłości "wybudowaliśmy nazbyt wiele twierdz, ale dzisiaj odczuwamy potrzebę, by spojrzeć sobie w twarz i rozpoznać siebie jako bracia".

- Jakże wspaniale by było, gdyby do tej łatwości przemieszczania się z jednego miejsca w drugie dołączyła także łatwość w tworzeniu punktów spotkania i solidarności między wszystkimi, by upowszechnić dary, jakie darmo otrzymaliśmy, żeby wydostać się z własnych ograniczeń i dawać siebie innym, przyjmując z kolei obecność i różnorodność innych jako dar i bogactwo w naszym życiu - oświadczył papież.



Przestrzegał, aby nie ulegać myśleniu, że otwarcie się na świat oznacza konieczne wejście w "sytuację rywalizacji, gdzie człowiek staje się dla człowieka wilkiem i gdzie jest miejsce jedynie dla konfliktu, który nas dzieli, dla napięć, które wyczerpują, dla nienawiści i wrogości, które nas prowadzą donikąd".

Na trasie czterodniowej podróży kapłana są również Kowno na Litwie, Ryga i sanktuarium w Agłonie na Łotwie, a także Tallin w Estonii. Franciszek będzie w republikach bałtyckich dokładnie 25 lat po wizycie świętego Jana Pawła II, który odwiedził je na progu ich wolności po upadku ZSRR.