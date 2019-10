Peter Handke z literacką Nagrodą Nobla 2019





Foto: Paweł Jaskółka/PAP | Video: Reuters Archive Kazuo Ishiguro laureatem literackiej Nagrody Nobla 2017 (wideo archiwalne)

Austriacki pisarz Peter Handke to laureat Nagrody Nobla 2019 w dziedzinie literatury - poinformowała w czwartek Akademia Szwedzka.

W marcu bieżącego roku Akademia Szwedzka - w konsultacji z realizującą testament Alfreda Nobla Fundacją Noblowską - zdecydowała, że w tym roku przyznane zostaną dwie Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, w tym zaległa z zeszłego roku. Jak poinformowano w czwartek, nagrodę za 2018 rok otrzymała Polka Olga Tokarczuk.

Skandal w Akademii

W 2018 roku nie przyznano literackiego lauru w związku ze skandalem obyczajowym, jaki wybuchł w Akademii Szwedzkiej, gdy jej współpracownik najpierw został oskarżony o gwałty, a potem za nie skazany przez sąd.

Mająca 232 lata Akademia Szwedzka pogrążona była w kryzysie od jesieni 2017 roku, gdy francusko-szwedzki fotograf i reżyser Jean-Claude Arnault, mąż członkini Akademii Katariny Frostenson, został oskarżony o gwałty oraz o to, że był źródłem przecieków o laureatach literackiego Nobla. Otrzymywał on także od Akademii Szwedzkiej hojne dotacje na klub kulturalny, do którego zapraszał jej członków. Skandale spowodowały masowe odejścia członków Akademii. Frostenson została zmuszona do dobrowolnego odejścia, otrzymując odszkodowanie oraz służbowe mieszkanie.

Ostatecznie, z 18 członków Akademii Szwedzkiej odeszło siedem osób, w tym najbardziej skonfliktowane ze sobą osoby. Na ich miejsce powołano nowych członków. Zapadła też decyzja o powołaniu specjalnego komitetu noblowskiego, w skład którego weszło pięciu zewnętrznych ekspertów.

Nagroda Nobla w dziedzinie literatury przyznawana jest od 1901 roku. Zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, otrzymuje ją autor, którego twórczość przynosi korzyści ludzkości, a kwestia narodowości jest "nieważna".

Laureat otrzymuje dziewięć milionów szwedzkich koron (około 3,6 mln zł), medal oraz dyplom. Ceremonia wręczenia nagrody odbywa się tradycyjnie 10 grudnia (w rocznicę śmierci Nobla) w budynku filharmonii sztokholmskiej.

W 2017 roku doceniony został brytyjski pisarz japońskiego pochodzenia Kazuo Ishiguro.