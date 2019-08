Bodnar zaskarżył do sądu postanowienie o niepublikowaniu list poparcia do KRS

Video: tvn24

Gasiuk-Pihowicz: celem skargi PiS przygotowanie politycznej...

14.08 | Kamila Gasiuk-Pihowicz oceniła, że "złożony przez polityków PiS wniosek do Trybunału Konstytucyjnego to jest absolutny absurd logiczny, prawne kłamstwo i tak naprawdę ma on na celu tylko i wyłącznie przygotowanie politycznej amunicji dla polityków PiS-u". Odniosła się do zaskarżenia przez posłów Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego przepisu dotyczącego ujawnienia zgłoszeń kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

»