"Nie pokażą tych list. Na pewno nie przed wyborami. Mogę przyjąć każdy zakład"

20.07 | W nocy z środy na czwartek Komisja Sprawiedliwości odrzuciła w jednym bloku głosowań wszystkie poprawki PO do ustawy o Sądzie Najwyższym. - To są obrazy, których nie zapomni się chyba do końca życia. Historia dzieje się na naszych oczach, jest to moment przełomowy, który zdecyduje o tym, jak będzie wyglądało kilka lub kilkanaście lat naszego kraju - skomentował sprawę w rozmowie z TVN24 sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iusititia.

26.07 | - Większość Polaków na co dzień czuje się wręcz nieporadna w demokracji - powiedział w "Faktach po Faktach" psycholog społeczny Jacek Santorski. - To jest głęboki polski paradoks i pan go złapał, gratuluję - dodał.

26.07 | - Do normalnego życia nie jest potrzebna, to na co dzień się nie przydaje - mówił o demokracji Maciej Maleńczuk. - Ona dopiero wtedy jest potrzebna, kiedy zaczynamy myśleć o sprawach wyższych - dodał.

17.08 | Z pewnością nie będzie tego typu zagrożeń nawołujących do łamania prawa przez tych, którzy tego prawa mają pilnować - powiedział w rozmowie z TVN24 wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. To odpowiedź na apel członków Forum Współpracy Sędziów, by sędziowie nie wyrażali zgody na objęcie stanowisk i funkcji w trybie wynikającym z lipcowej nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Wiceminister o apelu do sędziów: to nawoływanie do łamania prawa

13.09 | Michał Wójcik, pytany o przygotowywane przez prezydenta projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, stwierdził, że prezydent powinien spotkać się z ministrem sprawiedliwości, zanim przedstawi efekty swojej pracy. Dodał jednak, że to decyzja prezydenta, czy do takiego spotkania dojdzie, bo to Andrzej Duda "określa mapę działania".

05.01 | - To nie jest reakcja na odwołanie ze stanowiska. To jest reakcja na sposób odwołania ze stanowiska. (...) Naruszył moje dobra osobiste, i to w sposób haniebny - powiedziała w piątek w "Piaskiem po oczach" w TVN24 sędzia Beata Morawiec. Odwołana w listopadzie przez ministra Zbigniewa Ziobrę była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie pozwała szefa resortu sprawiedliwości za naruszenie dóbr osobistych.

23.03.| Nie ma większego znaczenia, jaką nowomową określimy to, co teraz się dzieje. Fakty, jeżeli chodzi o stronę prawną, są takie same, czyli to, że mamy obecnie Trybunał Konstytucyjny funkcjonujący niezgodnie z konstytucją - ocenił w "Kropce nad i" dr Łukasz Chojniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Komentował w ten sposób złożone w czwartek projekty PiS w sprawie zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym oraz projekt dotyczący orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

24.03.| - Zwróciłem się do premiera Mateusza Morawieckiego w liście z 4 marca, kiedy zbliżało się dwulecie nieogłaszania wyroków. One muszą być po prostu ogłoszone - podkreślał w "Faktach po Faktach" profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Jak dodał, "wtedy stan prawny i działalności Trybunału Konstytucyjnego, i procedowania spraw, jakie stoją przed Trybunałem, wrócą do swojego źródła".

29.08 | To co się dzieje w naszym kraju to nie są reformy wymiaru sprawiedliwości - podkreślił we wtorek Igor Tuleya, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie na spotkaniu z mieszkańcami Białegstoku. Wskazywał też, że sędziowie przede wszystkim powinni rozstrzygać w zgodzie z konstytucją, "zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy litera prawa kłóci się z zapisami w ustawie zasadniczej".

24.09.| Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego odniósł się do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który argumentował, ze wiele krajów nie wypełnia wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. - To jest, niestety, zapowiedź tego, że polski rząd, który prawdopodobnie przygotowuje się na to, że to orzeczenie i to zabezpieczenie Trybunału Sprawiedliwości, może być negatywne, szuka już usprawiedliwienia, żeby do niego się nie zastosować - ocenił Matczak.

20.03| Wniosek, który pokazuje działania rządu polskiego (...) zmierzają one do tego, żeby w przypadku wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości, można było ten wyrok kwestionować - stwierdziła we "Wstajesz i wiesz" mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, reprezentująca przed TSUE sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. We wtorek przedstawiciel Prokuratora Generalnego złożył wniosek o wyłączenie z postępowania wobec Polski prezesa TSUE Koena Lenaertsa.

25.03 | - KRS składając wniosek o zbadanie ustawy dotyczącej upolitycznienia Rady, działał dla pozoru. Gdyby ta upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa rzeczywiście chciała rozwiać wątpliwości prawne, to wstrzymałaby swoje działania do czasu wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny - powiedziała posłanka PO-KO Kamila Gasiuk-Pihowicz komentując wyrok TK. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy o wyborze przez Sejm spośród sędziów członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa są konstytucyjne. Uznał też, że niekonstytucyjny jest "przepis umożliwiający odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego od uchwał KRS dotyczących wyłaniania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego".

25.03 | Jarosław Dudzicz, członek KRS podkreślił, że "oczekiwał tego najważniejszego, czyli potwierdzenia przez Trybunał tego faktu, że Sejm jest organem uprawnionym do wyboru 15 członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa". - Tutaj rzeczywiście mamy sukces - dodał. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy o wyborze przez Sejm spośród sędziów członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa są konstytucyjne. Uznał też, że niekonstytucyjny jest "przepis umożliwiający odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego od uchwał KRS dotyczących wyłaniania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego". - Ten wyrok, co dla mnie jako parlamentarzysty najważniejsze, potwierdził to, że zgodne z konstytucją jest wybieranie do Krajowej Rady Sądownictwa sędziów przez Sejm - powiedział senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk po ogłoszeniu decyzji trybunału.

25.06 | Istota takiego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to jest wybór jednej z możliwości interpretacyjnych - stwierdził przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur, odnosząc się do poniedziałkowego wyroku TSUE w sprawie przepisów dotyczących sędziów Sądu Najwyższego. - My kierowaliśmy się interpretacją rozwiązań w świetle naszego porządku prawnego - dodał, zapewniając, że "polski parlament nie miał intencji, żeby jakiekolwiek przepisy naruszać".

03.07 | Rzecznik dyscyplinarny wzywa kolejnych sędziów. Wzywa ich do złożenia "pisemnego oświadczenia dotyczącego możliwego popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na nierzetelnych wypowiedziach dla telewizji TVN24". W środę we 'Wstajesz i wiesz" w TVN24 mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy "Wolne Sądy" przyznała, że "trudno powiedzieć na czym polega ta nierzetelność". - To jest kolejny przykład tresury i musztrowania tych sędziów, którzy odważnie krytykują funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości - oceniła.

08.07 | - Te przypadki, które pokazała Iustitia to są przypadki bardzo ostre, ale są przypadki mniejsze, kiedy sędziowie cywiliści są przesuwani do wydziałów karnych, mają jakieś postępowania dyscyplinarne nie wiadomo za co, jakieś upomnienia - mówiła w "Kropce nad i" pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf.

16.07 | We wtorek do Kancelarii Sejmu wpłynęło pisemne uzasadnienie wyroku NSA, dot. udostępnienia informacji o sędziach popierających kandydatów do KRS; trafiło ono do służb prawnych kancelarii - poinformował PAP dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka.

"Kancelaria Sejmu twierdzi, że trwa 'gromadzenie materiałów' i potrwa to co najmniej do 28 sierpnia. A potem pewnie do 31 grudnia i tak dalej. Skandal i kpina z państwa prawa" - napisał w mediach społecznościowych mecenas Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy. Skomentował w ten sposób odpowiedź Kancelarii Sejmu na obywatelski wniosek o udostępnienie list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Jego zdaniem "to, co jest na tych listach, to kompletna kompromitacja".