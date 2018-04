Pożegnalny list Tupaca do Madonny na aukcji. Gwiazda przegrała proces o własne pamiątki





Madonna przegrała proces dotyczący jej pamiątek, które była asystentka gwiazdy wystawiła na aukcję w 2017 roku. Wśród licytowanych przedmiotów znalazł się między innymi pożegnalny list od rapera Tupaca, z którym spotykała się w tajemnicy w latach 90.

Proces Madonny przeciw byłej asystentce Darlene Lutz przed sądem w Nowym Jorku trwał blisko rok i dotyczył prawa do osobistych pamiątek piosenkarki, które Lutz wystawiła na aukcję w lipcu 2017 roku.

W ujawnionym 24 kwietnia wyroku sędzia Gerald Lebovits stwierdził, że Madonna straciła prawa do swoich rzeczy osobistych wystawionych na internetowej aukcji.

- Madonna wiedziała, że Lutz jest w posiadaniu różnych jej rzeczy osobistych. Nim wniosła pozew, powódka nie żądała ich zwrotu - orzekł Lebovits.

Sędzia zauważył też, że Madonna zrzekła się praw do przedmiotów w ramach porozumienia z asystentką.

List od Tupaca

Wśród przedmiotów, które w lipcu 2017 roku trafiły na internetową aukcję zorganizowaną przez portal Gotta Have Rock and Roll's znajdują się między innymi kasety z kolekcji Madonny, bielizna, szczotka do włosów czy list, w którym Madonna nazywa Whitney Houston i Sharon Stone "przerażająco miernymi".

Szczególną uwagę licytujących na aukcji zwrócił list rapera Tupaca Shakura z 1995 roku, w którym to piosenkarz zrywa z Madonną. Osiągnął na aukcji cenę 100 tysięcy dolarów. Raper tłumaczył w nim, że jego wizerunek może ucierpieć przez to, że spotyka się z "białą kobietą”.

"Jesteś w stanie to zrozumieć? Dla ciebie spotykać się z czarnym facetem, nie jest żadnym zagrożeniem dla kariery" - ujawnił fragment listu dziennik "The Telegraph".

Gwiazda utrzymywała związek z raperem w tajemnicy. Dopiero niedawno przyznała, że spotykała się z nim w latach 90.

Tupac Shakur zmarł w wieku 25 lat w 1996 roku w konsekwencji strzelaniny, w której został ranny.

Przegrana

Po złożeniu pozwu przez Madonnę, aukcja została zawieszona.

"Fakt, że mam status celebrytki, z powodu odniesionego przeze mnie sukcesu, nie znosi mojego prawa do prywatności" – napisała w odrzuconym właśnie przez sąd pozwie gwiazda, a prawnik Lutz oskarżył ją o "prywatną zemstę".

Po ogłoszeniu wyroku portal Gotta Have Rock and Roll's poinformował, że aukcja zostanie ponownie otwarta w lipcu tego roku.