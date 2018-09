Prezydent: łączymy się w modlitwie za Johna McCaina

"Historia Johna to historia Ameryki". Joe Biden pożegnał McCaina

- Historia Johna to historia Ameryki - mówił, żegnając senatora Johna McCaina, były wiceprezydent USA Joe Biden. W swoim wystąpieniu Biden podkreślił, że McCain uosabiał w sobie wszystko to, co w Ameryce jest najlepsze, że kochał swój kraj i szanował przeciwników politycznych. McCainowi nie brakowało też dystansu i poczucia humoru. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

