Polscy i niemieccy biskupi: wzywamy, aby nasze relacje nigdy nie były naznaczone przemocą

Foto: PAP/EPA Video: tvn24

Tusk: nie wybieram się do Polski na uroczystości 80....

30.08.| Nie lubię dyskusji o tym, kto, kogo i kiedy zaprosił. Wszyscy byliśmy przyzwyczajeni, także w Polsce, do tego, że obowiązują pewne reguły i standardy - tak gość "Faktów po Faktach" Donald Tusk, szef Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk, skomentował sposób, w jaki został zaproszony na niedzielne uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Poinformował, że do Warszawy na te obchody się nie wybiera. - Jeśli chce się kogoś widzieć, powinno się go poważnie traktować - podkreślił.

