"Grupa wykorzystująca podsłuchy do obalenia rządu"? Prokuratura zbada wniosek Giertycha

Giertych chce śledztwa w związku z listem Falenty....

11.06 | Gdy wniosek mecenasa Romana Giertycha dotrze, prokuratorzy będą badać sprawę i zdecydują, czy są podstawy do wszczęcia postępowania - przekazał TVN24 rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. Giertych informował dzień wcześniej, że złożył wniosek o wszczęcie śledztwa w sprawie istnienia zorganizowanej grupy przestępczej wykorzystującej nielegalne podsłuchy do obalenia rządu w związku z listem Marka Falenty do prezydenta. Biznesmen miał w nim napisać, że ujawni zleceniodawców i szczegóły afery podsłuchowej. Do prokuratora krajowego zostało z kolei skierowano pismo z kancelarii Andrzeja Dudy o ocenę prawno-karnej wniosku Falenty o ułaskawienie.

