Trump pisze do Erdogana: niech pan nie będzie twardzielem

"Nie chce pan być odpowiedzialny za rzeź tysięcy ludzi, a ja nie chcę być odpowiedzialny za zniszczenie tureckiej gospodarki" - przestrzega w liście tureckiego prezydenta Donald Trump. Zachęca w nim Recepa Tayyipa Erdogana do "wypracowania dobrej umowy" i apeluje do niego, by "nie był twardzielem" ani "głupcem". - Myślałem, że to jakiś psikus - komentuje styl listu demokrata Mike Quigley.