Świeccy katolicy piszą do biskupów: państwo nie jest od rozstrzygania, czy coś jest profanacją

Foto: tvn24 Video: tvn24

Czarnecki o sprawie "tęczowej" Matki Boskiej

07.05 | Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki, odnosząc się do sprawy Elżbiety Podleśnej, która miała rozklejać w Płocku wizerunki Maryi i Dzieciątka z aureolami w kolorach tęczy, w związku z czym została w poniedziałek zatrzymana i usłyszała zarzut profanacji, przekonywał, że "pan minister Brudziński również reagował - i to bardzo jednoznacznie - wtedy, kiedy były zatrzymywane osoby podejrzane o jakieś akty antysemickie". - Myślę, że to pokazuje właśnie jego bezstronność i to pokazuje, że nie będzie tolerował - dopóki będzie ministrem - sytuacji w której uczucia religijne Polaków są obrażane - komentował Czarnecki.

»