Video: Lockheed Martin

Nagranie z pierwszego lotu F-117

06.05 | Przez ostatnie osiem lat 52 słynne bombowce F-117 czekały w specjalnych hangarach na terenie jednej z najbardziej tajemniczych baz amerykańskiego lotnictwa. Mimo, że oficjalnie wycofano je ze służby w 2008 roku, co jakiś czas widywano je nad okolicznymi poligonami. Teraz Kongres podjął ostateczną decyzję co do ich dalszych losów.

