Wypadek awionetki na lotnisku. Pilot trafił do szpitala





Tuż po starcie samolot typu ultralekkiego wzniósł się na niewielką wysokość kilku metrów i, z niewyjaśnionej przyczyny, spadł na płytę lotniska - mówił na antenie TVN24 mł. insp. Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Do wypadku doszło na lotnisku w Ligowcu koło Poznania.

- Pilot to doświadczony członek aeroklubu poznańskiego. Nie doznał żadnych poważnych obrażeń. O własnych siłach wyszedł z maszyny - mówił Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Przyczyny ustala komisja

Policja zabezpieczyła teren do czasu oględzin. Na miejscu pracują już eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

- Przesłuchaliśmy także personel lotniska. Ustalamy przyczynę, dlaczego ten samolot spadł - dodawał Borowiak.

Obecnie na osi pasa, na którym doszło do wypadku start i lądowania samolotów są niemożliwe.

- Jest to duży teren i z pewnością personel tego lotniska ma kompetencje do tego, żeby podjąć decyzję, czy niewielkie samoloty, które tam na co dzień stacjonują, mogą startować, czy też nie - podsumowuje policjant.

