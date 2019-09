"80 lat temu uśpienie rozumu obudziło straszne potwory w sercu Europy"





»

Dzisiejszy dzień przypomina mi o tym, jak muszę być wdzięczny, żyjąc na kontynencie pokoju - napisał na Twitterze szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Przyszła szefowa tej instytucji Ursula von der Leyen zwróciła natomiast uwagę, że należy wyciągnąć wnioski z II wojny światowej.

80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ. CZYTAJ WIĘCEJ >>>

"Dziś 80. rocznica mrocznego rozdziału w historii Europy, wybuchu II wojny światowej w Polsce spowodowanego przez nazistowskie Niemcy. Powinniśmy wspólnie pamiętać, wyciągać indywidualnie wnioski i razem działać na rzecz przyszłości. Dla pokoju. Dla godności. Dla ludzkości. To nasz obowiązek. Na zawsze" - napisała na Twitterze przyszła przewodnicząca Komisji.

Brytyjski premier oddał hołd Polakom. Przypomniał słowa Churchilla Brytyjski premier... czytaj dalej » Również Juncker podkreślił, że dla Europejczyków życie zgodne z zawołaniem "nigdy więcej wojny" pozostaje wiecznym obowiązkiem. "Dzisiejszy dzień przypomina mi o tym, jak muszę być wdzięczny, żyjąc na kontynencie pokoju" - zaznaczył w swoim wpisie.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli przestrzegł, by nie brać za oczywiste pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu w Europie. Wspominając wydarzenia sprzed 80 lat napisał, że "uśpienie rozumu obudziło straszne potwory w sercu Europy".

Timmermans: chciałbym wyrazić wdzięczność w imieniu Unii Europejskiej i Komisji Europejskie

W uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte udział wziął natomiast zastępca szefa Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

- Jesteśmy tu po to, aby pamiętać co się stało - szczególnie, że jedna piąta ludności Polski została zgładzona podczas sześciu lat wojny - podkreślił Timmermans. - Wyobraźcie sobie państwo, gdyby co piąta osoba spośród państwa teraz miała zniknąć, a taki los spotkał naród polski z ręki nazistów, z ręki hitlerowców - dodał.

- Musimy pamiętać oczywiście o żołnierzach i ich ofierze, nie tylko o tych stosunkowo niewielu, którzy tutaj walczyli o wolność Polski, ale też o tych, którzy walczyli przez długie sześć lat - mówił wiceszef KE. Jak dodał, "oni walczyli o wolność nas wszystkich, wszystkich Europejczyków". - Chciałbym za to wyrazić wdzięczność w imieniu Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej - powiedział.

MSZ Rosji: ZSRR uratował europejską demokrację Można różnie... czytaj dalej » Timmermans przypomniał, że jest Holendrem i jego kraj zawdzięcza wyzwolenie polskim żołnierzom generałów Stanisława Maczka i Stanisława Sosabowskiego.

- To bardzo osobiste dla mnie, ze względu na to, że pochodzę z Bredy, dokąd trafili żołnierze polscy i mówili na moją babcię "Mutti". Mój ojciec w tej chwili niestety niewiele pamięta, ale pamięta serdeczność polskich żołnierzy, z którymi miał do czynienia, kiedy do Bredy wkroczyli - wspominał.

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

W niedzielę mija 80 lat od wybuchu II wojny światowej. W Polsce centralne obchody rocznicy odbyły się w Warszawie, na placu Piłsudskiego. Udział w uroczystościach wzięło 40 delegacji zagranicznych, w tym prezydenci, premierzy, przewodniczący parlamentów, ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie obrony narodowej, a także specjalni wysłannicy rodzin królewskich z Europy.

W obchodach uczestniczyli m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel, wiceprezydent USA Mike Pence, premier Francji Edouard Philippe oraz prezydenci: Niemiec Frank-Walter Steinmeier, Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović, Czech Milosz Zeman, Litwy Gitanas Nauseda, Słowacji Zuzana Czaputova, Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz Węgier Janos Ader.