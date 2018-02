Odtwórz: "The Jewish Chronicle" o "trzech kwestiach" związanych z ustawą o IPN

"Polska zakłamuje rzeczywistość" - pisze we wstępie do artykułu mającego przybliżyć czytelnikom kwestię uchwalonej przez rząd w Warszawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, najstarszy magazyn żydowskiej diaspory na świecie, "The Jewish Chronicle". zobacz więcej »