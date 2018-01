Walki na lotnisku, zniszczone samoloty. Co najmniej 20 osób zginęło





Co najmniej 20 osób zginęło, a ponad 60 zostało rannych w walkach, które wybuchły w poniedziałek między grupami zbrojnymi na lotnisku Mitiga w stolicy Libii. Lotnisko zostało zamknięte do odwołania. Według agencji Reutera uszkodzonych zostało co najmniej pięć samolotów pasażerskich.

Informację o liczbie zabitych i rannych podało Ministerstwo Zdrowia. Wśród zabitych są cywile, w tym pracownik linii lotniczych.

Próba uwolnienia islamistów

Według Rady Prezydenckiej, konkurującego z GNA ośrodka władzy, siły chroniące lotnisko zaatakowane zostały w poniedziałek rano przez tak zwaną Brygadę 33. Bojownicy chcieli uwolnić ze znajdującego się na terenie lotniska więzienia przetrzymywanych w nim członków Al-Kaidy i tak zwanego Państwa Islamskiego.

Rzecznik chroniącego lotnisko oddziału Ahmed bin Salem powiedział, że w walce zginęło czterech jego ludzi, ale sytuacja została opanowana.

W starciach uszkodzonych zostało co najmniej pięć samolotów pasażerskich. Najpoważniej Arbus A319 linii Afriqiyah Airways, który był widziany przez reportera Reutersa z dziurą w dachu od ognia artyleryjskiego. Pozostałe cztery maszyny, należące do linii Libyan Wings i Buraq Air, mają lżejsze uszkodzenia od pocisków z broni ręcznej.

Walki między grupami zbrojnymi

Od obalenia wieloletniego dyktatora Libii Muammara Kadafiego w 2011 roku o kontrolę nad Trypolisem walczy kilka różnych grup zbrojnych. W całym kraju konkurują ze sobą trzy główne ośrodki władzy i tysiące lokalnych bojówek.

ONZ próbuje negocjować między rywalizującymi grupami tak, by możliwe były wybory parlamentarne i prezydenckie w 2018 roku.

Źródło: Google Maps / TVN24.pl Do starć doszło w porcie lotniczym Mitiga w Trypolisie