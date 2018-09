Wielka ucieczka z więzienia. Wykorzystali starcia w stolicy Libii

Pozostałe informacje

Jeżeli sprawdzi się, co Prawo i Sprawiedliwość robiło w Warszawie, to te zapowiedzi nie są wiarygodne - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Rafał Trzaskowski. zobacz więcej »

Odtwórz: Astronomia znika z listy odrębnych nauk. 8 tysięcy podpisów pod apelem do ministra

Podał "New York Times". zobacz więcej »

"Independent" ocenia, że liczy on na zostanie liderem prorosyjskiej mniejszości. zobacz więcej »

Odtwórz: Prorosyjski oligarcha wraca do ukraińskiej polityki

Lampka wina dla zdrowego serca? To mit! czytaj dalej »

Odtwórz: "To rodzaj szantażu, którym PiS chce wygrać wybory"

Rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 3 września i potrwa do 21 czerwca. Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach. czytaj dalej »

Koncern TCL, który współpracuje między innymi z Blackberry, Alcatelem czy Thomsonem, uruchomi w Warszawie centrum badawcze - czytamy w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej". Będzie to największy ośrodek poza Chinami. czytaj dalej »

W stolicy Somalii Mogadiszu doszło w niedzielę do samobójczego ataku przy pomocy samochodu na siedzibę lokalnych władz - poinformowała policja. Zginęło co najmniej sześć osób, a kilkanaście zostało rannych - podaje agencja Reutera. zobacz więcej »

Rozstawiona z 17 Serena Williams pokonała estońską tenisistkę Kaię Kanepi 6:0, 4:6, 6:3 w 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. Amerykanka, która sześć razy triumfowała w nowojorskim turnieju, po raz 15. dotarła w nim do czołowej ósemki. zobacz więcej »

Zanim go kupisz, obejrzyj to wideo! Skłaniający do myślenia spot Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zobacz TOTERAZ