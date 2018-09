Lotnisko w Trypolisie ostrzelane rakietami





Jedyne lotnisko w stolicy Libii - Trypolisie zostało w nocy z wtorku na środę ostrzelane rakietami. Ostrzał nie spowodował ofiar ani strat materialnych - poinformowały miejscowe źródła.

Starcia w stolicy Libii. Nie żyje niemal 30 osób W walkach między... czytaj dalej » Według tych źródeł, samoloty przylatujące do Trypolisu kierowane są na lotnisko w Misracie, mieście znajdującym się w odległości ok. 200 km na wschód od libijskiej stolicy.

Lotnisko Mitiga, położone na wschodnich przedmieściach Trypolisu, było zamknięte od 31 sierpnia do 6 września ze względu na toczące się w tym rejonie walki rywalizujących zbrojnych milicji. W ubiegłym tygodniu na teren lotniska spadły trzy rakiety.

Lotnisko uruchomiono ponownie 7 września po podpisaniu pod egidą ONZ porozumienia o przerwaniu ognia. Zostało ono jednak naruszone ponownym atakiem rakietowym w nocy z wtorku na środę.

Atak na siedzibę firmy naftowej

"Brutalny atak" na siedzibę firmy naftowej. Nie żyje dwóch pracowników Co najmniej dwóch... czytaj dalej » Ostrzał lotniska w Trypolisie łączony jest z atakiem na siedzibę firmy naftowej (znajdującą się w bezpośredniej bliskości lotniska). Co najmniej dwóch pracowników libijskiego koncernu naftowego National Oil Corporation (NOC) zginęło, a 10 zostało rannych w poniedziałek w ataku uzbrojonych napastników. Służby bezpieczeństwa odparły szturm i kontrolują budynek. W trwającej trzy godziny wymianie ognia między libijskimi służbami a napastnikami śmierć poniosło także dwóch agresorów.

Do te pory nikt nie przyznał się do zorganizowania ataku. Służby podejrzewają, że napastnicy to członkowie tzw. Państwa Islamskiego (IS), nie zaś jednej z walczących w Trypolisie milicji. Zbrojne grupy milicji, walczące między sobą o władzę w stolicy Libii, zawarły rozejm - poinformowały w środę źródła ONZ w tym kraju.

Od 26 sierpnia, od początku starć między zwaśnionymi grupami, zginęło w stolicy co najmniej 60 osób. Bogata w ropę Libia pogrążona jest w chaosie od 2011 roku, od czasu powstania, w którym zabity został wieloletni dyktator Muammar Kadafi. Od 2014 roku to północnoafrykańskie państwo podzielone jest między konkurujące ze sobą frakcje polityczne i wojskowe z Trypolisu i ze wschodu kraju.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Starcia w Trypolisie