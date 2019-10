170 kilometrów żywego łańcucha. Libańczycy zjednoczeni





Libańczycy pokazują swoją jedność i determinację do odsunięcia od władzy rządzących. W tym celu dziesiątki tysięcy osób utworzyły w niedzielę łańcuch wzdłuż wybrzeża, długi na 170 kilometrów, z północy na południe.

W jedenastym dniu bezprecedensowych niepokojów społecznych zakładano szacunkową mobilizację około 100 tysięcy osób. Na autostradzie wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego zgromadzili się ludzie - pieszo, samochodami, rowerami - mężczyźni, kobiety i dzieci, trzymając się za ręce i machając flagami Libanu.

Źródło: EPA/NABIL MOUNZER Protesty przeciwko politykom w Libanie. Żywy łańcuch wzdłuż wybrzeża

Na nadmorskiej promenadzie Corniche Beirut w stolicy Libanu rozległ się hymn narodowy, śpiewany na pełny głos, a na placu w centrum miasta skandowano: "Rewolucja, rewolucja!", "Ludzie chcą upadku reżimu!".

"Wszyscy się kochamy"

- Organizatorzy uznali utworzenie ludzkiego łańcucha za bezprecedensowy sukces - powiedziała 31-letnia Julie Tegho Bou Nassif, współpracująca przy tym wydarzeniu.

- Idea jest taka, by pokazać, że jak kraj długi, od północy aż po południe, od Trypolisu [na północy - przyp. red.] po Tyr [na południu - red.], jesteśmy zjednoczeni. Jesteśmy tylko jednym ludem i wszyscy się kochamy - powiedziała inna organizatorek łańcucha.

Ruch protestów przeciwko elicie rządzącej przybierał na sile od 17 października i wobec bezprecedensowych protestów, które osiągnęły największe natężenie w całym Libanie w zeszłą niedzielę, premier kraju Saad Hariri w poniedziałek ogłosił przyjęcie reform i budżetu na 2020 rok, opóźnionych i blokowanych dotąd przez podziały w koalicji rządowej.

W ostatnich dniach dochodziło do gwałtownych incydentów między protestującymi a proirańskimi bojownikami Hezbollahu i dlatego pokojowy łańcuch zyskuje - według agencji AFP - na znaczeniu.

W sobotę po południu wybuchły bójki między armią a protestującymi w pobliżu Trypolisu. Siedem osób zostało rannych; wojsko twierdzi, że strzelało gumowymi kulami. Ale pomimo oznak napięcia w weekend w Bejrucie, Trypolisie i innych miastach zgromadziły się tysiące ludzi.

Demonstracje w październiku wybuchły na tle rosnących kosztów utrzymania i planów władz wprowadzenia nowych podatków, w tym opłat za rozmowy przy pomocy komunikatorów, takich jak WhatsApp.



Today 170,000 Lebanese people joined together and formed a human chain starting in North Lebanon and ending in South Lebanon. This connection was to portray the unity of Lebanese people and it was used as a form of peaceful protesting. #LebanonProtests#لبنان__ينتفضpic.twitter.com/tBLvYBLhVY — Rei(لبنان يثور)ne (@lebnenereine) October 27, 2019

Najbardziej zadłużeni

Liban to jedno z najbardziej zadłużonych państw na świecie - dług wynosi 86 miliardów dolarów, czyli ponad 150 proc. PKB. Kraj zmaga się z trudnościami finansowymi, związanymi ze spowolnieniem napływu kapitału na zaspokojenie potrzeb finansowych rządu i gospodarki zależnej od importu oraz z niskim wzrostem gospodarczym w ostatnich latach. Bezrobocie wśród osób poniżej 35. roku życia wynosi 37 proc., a według Banku Światowego ok. 30 proc. mieszkańców Libanu żyje poniżej granicy ubóstwa.

Mimo miliardowych inwestycji przeprowadzonych w kraju od zakończenia wojny domowej w 1990 roku Libańczycy nadal miewają trwające wiele godzin przerwy w dostawach prądu, a niekiedy nawet w dostawach wody, na ulicach zaś zalegają sterty śmieci.