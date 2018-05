Liban obchodzi Dzień Wyzwolenia

Odtwórz: Huebner: jest szansa na to, że można dojść do porozumienia z KE

Myślę, że to co się dzieje, ten dialog, nawiązany po dwóch latach, jest szansą na to, że do czegoś można dojść - powiedziała w "Faktach o Świecie TVN24 BiS" europosłanka PO prof. Danuta Huebner. Komentowała w ten sposób słowa Fransa Timmermansa o tym, że "spór z Polską nie jest skończony". Zdaniem prof. Huebner, KE liczy na konkretne zmiany oraz wdrożenie zaleceń. W opinii gościa programu nie ma odwrotu od powiązania budżetu z praworządnością. zobacz więcej »