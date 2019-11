Bojówki Hezbollahu zaatakowały demonstrantów

Video: Reuters

W Bejrucie zginął pierwszy protestujący

13.11 | We wtorkowych manifestacjach, do których dochodziło w kilku miastach w Libanie, zginęła jedna osób. To pierwsza ofiara śmiertelna trwających od połowy października niepokojów społecznych w tym kraju. Demonstranci protestują przeciwko prezydentowi Michelowi Aounowi.

