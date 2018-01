To on ujawnił informacje, które wstrząsnęły światem, a Rosję wyrzuciły ze sportowych aren. Grigorij Rodczenkow przygotowuje się do przesłuchania przed obliczem Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu w Lozannie. - I będzie przesłuchany, mimo że jego życie jest poważnie zagrożone - zapowiedział adwokat Rosjanina. zobacz więcej »