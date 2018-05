"Cała Europa Wschodnia płaci za nadużycia władzy w Polsce i na Węgrzech"

"Jeżeli budżet będzie zawetowany, to ani my, ani Węgrzy nie...

- Myślę, że to będzie dla rządu PiS bardzo zły budżet, a dla Polski niespecjalnie dobry budżet - stwierdził były minister finansów Jacek Rostowski, który był gościem "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS. Jego zdaniem największym zagrożeniem dla Polski będzie "uwarunkowania wypłaty środków unijnych od szacunku dla praworządności w danym państwie. Rostowski zwrócił też uwagę, że groźby weta budżetowego w przypadku wprowadzenia nowych mechanizmów, wcale nie musi być dobrą kartą przetargową. - Jeżeli budżet będzie zawetowany, to ani my, ani Węgrzy nie dostaniemy ani grosza - podkreślił.

