Uderzył kobietę i chciał ją rozjechać. Krewki kierowca ma kolejny zarzut i areszt

26.07. | Prokuratura wydała nakaz zatrzymania kierowcy, który zaatakował kobietę na przejściu dla pieszych w Lesznie (woj. wielkopolskie). Mężczyzna wysiadł z auta, uderzył pieszą, a potem próbował rozjechać. Wszystko nagrała kamera monitoringu. Policjanci chcieli zatrzymać właściciela auta, ale okazało się, że to nie on kierował samochodem.

29.07| Policja zatrzymała kierowcę porsche, który kilka dni temu uderzył kobietę na przejściu dla pieszych, a potem niemal ją potrącił. - Mężczyznę zatrzymano na Śląsku. Jest właśnie przewożony do Leszna - mówi TVN24 Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.

24.07| Wedle relacji świadków oraz z tego co widać na nagraniach doszło tam do incydentu w trakcie którego mężczyzna kierujący autem wysiadł z niego i pobił kobietę

Sąd Rejonowy w Lesznie zdecydował o areszcie dla kierowcy porsche, który na przejściu dla pieszych uderzył kobietę, a potem niemal ją potrącił. 35-latek przyznał się do winy, ale tłumaczył, że został sprowokowany, a kobieta miała go opluć. Po zatrzymaniu okazało się, że to nie jedyna rzecz, którą mężczyzna ma na sumieniu.