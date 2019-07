Zatrzymał się na pasach, wysiadł z auta i uderzył kobietę. "Skandaliczne zachowanie"

Agresywny kierowca zaatakował kobietę na przejściu dla pieszych w Lesznie (woj. wielkopolskie). Na nagraniu z monitoringu widać, jak mężczyzna wysiadł z auta, uderzył pieszą, a potem prawie ją potrącił. - Znamy tożsamość tego kierowcy. Zostanie przesłuchany w stosowanym czasie. Usłyszy zarzuty - mówi mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Ona przechodziła przez przejście dla pieszych, on akurat się na nim zatrzymał. Kiedy kobieta była już prawie na chodniku obróciła się jeszcze w stronę kierowcy, a ten wyskoczył z auta i szybko do niej podszedł. Potem ją uderzył i wrócił do samochodu.

Piesza cofnęła się na przejście dla pieszych i stanęła na wprost porsche. Wtedy kierowca ruszył i niemal ją potrącił.

Do takiego incydentu doszło w Lesznie na przejściu dla pieszych. Wielkopolska policja opublikowała nagranie, na którym widać zajście i zaczęła poszukiwania kierowcy porsche.

- Według relacji świadków oraz z tego, co widać na nagraniach, doszło tam do incydentu, w trakcie którego mężczyzna kierujący autem wysiadł z niego i pobił kobietę. Policjanci z Leszna stwierdzili, że doszło do skandalicznej sytuacji, dlatego powinno to zostać objęte śledztwem z urzędu - mówi mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Skąd taka ostra reakcja kierowcy? Niewykluczone, że między pieszą a kierowcą doszło do jakiejś słownej utarczki. W tym przypadku kluczowe będą zeznania kobiety i mężczyzny.

Wiedzą kim jest

Funkcjonariusze przeanalizowali już nagranie i ustalili tożsamość kierowcy. Wiadomo, że mężczyzna pochodzi z województwa dolnośląskiego.

- Dziś przesłuchamy poszkodowaną kobietę. Kierowca zostanie przesłuchany w stosownym czasie. Usłyszy zarzuty - dodaje Borowiak.

Poszkodowano kobieta trafiła do szpitala w Lesznie. Jak dowiedziała się reporterka TVN24, piesza nie odniosła poważniejszych obrażeń. Została przebadana i jeszcze we wtorek opuściła szpital.

