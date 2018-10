Pytania o powrót do polityki. Miller: przeżywam znaną panu tragedię

Video: tvn24

Miller: Przeżywam znaną panu tragedię

10.10 | Polityka jest dla mnie czymś interesującym, ale nie jest już tak ważna, jak kiedyś, to już przeszłość - przyznał w internetowej dogrywce "Rozmowy Piaseckiego" w tvn24.pl Leszek Miller, pytany o ewentualne plany powrotu do aktywnego życia politycznego. - Przeżywam znaną panu tragedię - dodał były premier, odnosząc się do śmierci swojego syna.

