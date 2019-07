"Martwię się o poziom i przyszłość chrześcijaństwa w Polsce"





- Jesteśmy jako wierni bardzo podzieleni, także polityka nas dzieli, to prowadzi do upolitycznienia wewnątrz Kościoła - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 ksiądz profesor Alfred Wierzbicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dodał, że martwi się "o poziom i przyszłość chrześcijaństwa w Polsce". Redaktor naczelny "Liberte!" Leszek Jażdżewski stwierdził, że "Kościół nie wyróżnia się, niestety, świętością spośród innych instytucji".

Redaktor naczelny "Liberte!" Leszek Jażdżewski i ksiądz profesor Alfred Wierzbicki z Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawiali w "Kropce nad i" o wystąpieniu Jażdżewskiego, który 3 maja na Uniwersytecie Warszawskim, przed przemówieniem szefa Rady Europejskiej Donalda Tuskia, mówił między innymi, że "Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi wciąż skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu".

Wierzbicki: bardzo mnie martwi, że my w Kościele nie radzimy sobie z własnymi grzechami

- Ja bym o nikim nie powiedział, że nie ma moralnego prawa, nawet jeżeli wiele by nabroił, bo to jest wykluczanie - ocenił słowa naczelnego "Liberte!" ksiądz Wierzbicki. - Byłem oburzony pana wystąpieniem, bo ono przesłoniło bardzo mądre tezy, jaki wygłosił Donald Tusk (...) Skierował pan dyskusję publiczną na bardzo fałszywy tor - zwrócił się do Jażdżewskiego.

Jażdżewski: mówiłem na własny rachunek i we własnym imieniu Ja po prostu... czytaj dalej » Jak przyznał ksiądz Wierzbicki, "Kościół ma grzechy, ale można się zapytać: czy ktokolwiek jest bez grzechu?". - Mnie to bardzo martwi, że my w Kościele nie radzimy sobie z własnymi grzechami - mówił.

Ksiądz Wierzbicki był pytany, czy nie niepokoi go bliskość rządzących z hierarchami kościelnymi. - Niepokoi mnie, bo jesteśmy jako wierni bardzo podzieleni, także polityka nas dzieli, to prowadzi do upolitycznienia wewnątrz Kościoła - odpowiedział duchowny. - Czy Kościół, chrześcijaństwo rzeczywiście potrzebuje obrońcy w postaci siły politycznej, która na dodatek cynicznie gra chrześcijaństwem? - zastanawiał się.

- Ja się nie martwię o wynik wyborów (parlamentarnych - red.), ja się martwię o poziom i przyszłość chrześcijaństwa w Polsce - mówił.

Jażdżewski: Kościół nie wyróżnia się, niestety, świętością spośród innych instytucji

Leszek Jażdzewski, odnosząc się do swoich słów z 3 maja, tłumaczył, że "to nie była wyjątkowa krytyka Kościoła, tylko to było wypowiedzenie, że instytucja, która ma wiele problemów ze sobą i nie spełnia pewnych podstawowych kryteriów, nie powinna pouczać Polaków, jak mają żyć".

Jak stwierdził, "Kościół nie wyróżnia się, niestety, świętością spośród innych instytucji". - Ale inne instytucje nie roszczą sobie moralnego prawa, jakie rości sobie przynajmniej duża część hierarchów kościelnych - podkreślił.