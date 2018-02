Foto: Shutterstock Video: tvn24

Kampania przeciw rakowi szyjki macicy. Polska i świat

02. 02 | Startuje dziewiąta edycji kampanii przeciwko rakowi szyjki macicy. Bo choć kobiety powinny badać się co rok, Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje cytologię co trzy lata. To niepotrzebne ryzyko, bo wcześnie wykryta choroba jest całkowicie uleczalna.

