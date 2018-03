23.02.2018 | "Każdemu sobie to trudno wyobrazić, by nauczyciel...

Foto: Owura Kwadwo / Facebook Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

To jest jakaś chora logika, że nic się nie da zrobić. Stoją za tym pieniądze - stwierdził w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS dr Łukasz Pawłowski z "Kultury Liberalnej", komentując kwestię bezpieczeństwa w amerykańskich szkołach. Jego zdaniem "dobry człowiek z bronią" nie zatrzyma "złego człowieka z bronią", kiedy dojdzie do strzelaniny w szkole. - Każdemu sobie to trudno wyobrazić, by nauczyciel miał broń - ocenił. Drugi gość programy, były antyterrorysta Jerzy Dziewulski, stwierdził, że wyposażenie nauczyciela w broń nie pomoże, bo ważniejsze jest przygotowanie taktycznie. - Nauczyciel musi potrafić dzieci ze szkoły usunąć i zabezpieczyć sale, żeby sprawca się nie mógł do klasy dostać - ocenił.

