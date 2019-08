To nie była torbiel, a metalowy zacisk chirurgiczny. "Dwa lata nosiłam go w brzuchu"





Pani Angelika przeszła operację usunięcia śledziony. Wtedy prawdopodobnie chirurg zaszył w jej ciele długi na kilkanaście centymetrów przedmiot. - Jestem po prostu zszokowana. Byłam w ciąży, mając to coś w środku - opowiada pacjentka. Dzisiaj trafiła ponownie na stół operacyjny.

W 2017 roku pani Angelika miała wypadek, po którym trzeba było usunąć jej pękniętą śledzionę. Operowana była w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie).

- Nie mogłam dojść do siebie. Co chwilę było coś nie tak. Miałam złe wyniki badań kontrolnych, czułam też ból przy badaniach - opowiada.

- Nefrolog skierowała mnie na tomograf. Chciała wiedzieć, czy za moimi dolegliwościami stoi zwykła torbiel, czy krwiak. Nie spodziewałam się, że przyczyna może być dużo bardziej upiorna - mówi kobieta.

W zeszły piątek kobieta miała być poddana tomografii z kontrastem. Technicy mieli jednak problem, bo w urządzeniu włączał się alarm.

- Byli przekonani, że położyłam się na jakimś metalowym przedmiocie. Nikt nie spodziewał się, że to we mnie jest ten przedmiot - mówi pani Angelika przed kamerą TVN24.

"Musi pani być operowana"

Medycy - kiedy już upewnili się, że alarm wywołuje coś w ciele pacjentki - dopytywali o to, czy kobieta miała jakieś operacje. Pani Angelika opowiedziała swoją historię.

- Sugerowałam, że może alarm się włącza przez tytanowy klips, który został założony przy okazji tamtej operacji. Ale lekarze kręcili głową z niedowierzaniem i powtarzali, że to "musi być coś większego" - mówi pani Angelika.

- Usłyszałam tylko, że muszę być operowana, bo po poprzedniej operacji zostawili we mnie za dużo. Opowiadali, że to "spory metal", ale nie mówili nic więcej - tłumaczy kobieta.

Szok

Kobiecie wyznaczono termin operacji na poniedziałek. Pani Angelika chciała jednak dowiedzieć się więcej, bo lakoniczne komunikaty od lekarzy jej nie wystarczały. Dlatego w sobotę poszła na radiologię i poprosiła o opis badania RTG i płytę, na której jest zdjęcie.

Już opis zmroził krew pani Angeliki. Lekarz napisał, że w jej ciele stwierdzono "cień ciała obcego - narzędzie chirurgiczne". Ale prawdziwy szok kobieta przeżyła, kiedy zobaczyła zdjęcie rentgenowskie.

- Pobrałam program do czytania płyt RTG i zamarłam. Zobaczyłam w swoim ciele coś, co przypomina nożyczki - opowiada.

Przedmiot był długi i sięgał od miednicy aż do trzeciego żebra.

Źródło: TVN24 Łódź Pacjentka miała to narzędzie w ciele przez dwa lata

Kobieta zgłosiła się do adwokata. Po konsultacjach ostatecznie okazało się, że zacisk chirurgiczny można z jej ciała usunąć też w bełchatowskim szpitalu. Kobieta dzisiaj trafiła na stół operacyjny. Wcześniej o wszystkim zawiadomiła prokuraturę.

Szpital: nie wiemy, jak to się stało

Marek Konieczko, dyrektor szpitala w Piotrkowie Trybunalskim przyznał przed kamerą TVN24, że nie wie, jak mogło dojść do takiego błędu.

- Jestem zaskoczony. Ze swojej strony chciałbym przeprosić pacjentkę i zapewnić ją, że może liczyć na naszą pomoc. Będziemy wyjaśniać, jak doszło do zdarzenia i wyciągniemy konsekwencje - zapewnia dyrektor.

Oglądaj Wideo: TVN24 Łódź Pacjentka: ja tego tak nie zostawię