Ratowali antyszczepionkowy projekt. Izba lekarska: naruszyli zaufanie do zawodu

Alicja Kaczorowska, Tomasz Latos, Krzysztof Ostrowski, Grzegorz Raczak i Andrzej Sośnierz - ta piątka posłów lekarzy głosowała w czwartek za dalszymi pracami nad projektem ustawy antyszczepionkowej. We wtorek Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie złożyła wniosek "o wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej". W uzasadnieniu wskazała, że działania tych osób "w istotny sposób naruszają dobro stanu lekarskiego".

Głosowanie nad obywatelskim projektem ustawy znoszącej obowiązkowe szczepienia dzieci odbyło się w ubiegłym tygodniu. Większość posłów - z Prawa i Sprawiedliwości, Kukiz'15 oraz koła poselskiego Wolni i Solidarni - zdecydowała o tym, że projekt nie został odrzucony. Trafił do dalszych prac w komisjach.

"Ruchy antyszczepionkowe są bardzo groźne" Za podjęciem dalszych prac nad projektem ruchu antyszczepionkowego głosowało 252 posłów, 158 było przeciw, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Nie głosowało 48 posłów.

Decyzję tę poparła piątka lekarzy będących posłami Prawa i Sprawiedliwości: anestezjolog Alicja Kaczorowska, lekarz i menedżer ochrony zdrowia Krzysztof Ostrowski, kardiolog Grzegorz Raczak, radiolog Tomasz Latos oraz Andrzej Sośnierz - neurolog i były szef Narodowego Funduszu Zdrowia.

We wtorek prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski przedstawił w ich sprawie "wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej". Skierował go do naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

"Naruszają zaufanie do zawodu lekarza"

W uzasadnieniu wniosku Jankowski wskazuje, że "takie działanie lekarskie w istotny sposób narusza zaufanie do zawodu lekarza jako zawodu zaufania publicznego, albowiem według aktualnej wiedzy medycznej obowiązkowe szczepienia ochronne są skuteczną i generalnie powszechnie społecznie akceptowalną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne".

Prezes warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej przypomniał, że "samorząd lekarski zajął jednoznacznie negatywne stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy (...) uważając, że stwarza on zagrożenie dla interesu publicznego i grozi powrotem chorób, które dotychczas były skutecznie zwalczane".

Jankowski zaznaczył, że zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, "lekarz ma obowiązek wykonywać zawód między innymi zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej".



Wnioskodawca uznał, że działania piątki posłów lekarzy i ich wypowiedzi o charakterze antyzdrowotnym "w istotny sposób naruszają dobro stanu lekarskiego i stanowią przewinienie zawodowe".

"Niezbędnym i koniecznym staje się więc wszczęcie przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej postępowania w tej sprawie" - podkreślił Jankowski w uzasadnieniu.

CZYTAJ CAŁY WNIOSEK I UZASADNIENIE >>>

Naczelna Rada Lekarska "głęboko zaniepokojona"

Jeszcze przed sejmowym głosowaniem Naczelna Rada Lekarska wystosowała do parlamentarzystów pismo, w którym apelowała "szczególnie do posłów i senatorów będących lekarzami o odrzucenie tego projektu jako stwarzającego zagrożenie dla interesu publicznego".

"Jeszcze głębszy niepokój budzi fakt, że czasem głosy kwestionujące zasadność szczepień pochodzą od niektórych (nielicznych) przedstawicieli zawodów medycznych" - wskazuje Rada w apelu.

Prezydium NRL podkreśliło, że "odejście od szczepień ochronnych byłoby niewybaczalnym błędem rzutującym niekorzystnie na zdrowie nas wszystkich, a także na przyszły stan zdrowotności całego społeczeństwa".

"Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina zatem wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom, także tym, którzy sprawują funkcje publiczne, że zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej powołaniem lekarza jest m.in. zapobieganie chorobom, Kodeks Etyki Lekarskiej nakłada na lekarzy obowiązek działania zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i zakazuje zarazem propagowania postaw antyzdrowotnych" - czytamy w apelu.

CZYTAJ CAŁY APEL PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ >>>

Postępowanie wyjaśniające w sprawie wypowiedzi lekarza

We wtorek Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie wypowiedzi członka Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, lekarza Krzysztofa Ostrowskiego w trakcie sejmowej dyskusji nad projektem obywatelskim dotyczącym zniesienia obowiązku szczepień.