Lekarze sądowi zatrzymani. Śledczy: pomagali kibolom przeciągać procesy

CBŚP zlikwidowało nielegalne laboratorium oleju konopnego

16.09| 430 kilogramów suszu, 20 litrów oleju konopnego i kolejne 300 litrów płynów do produkcji substancji odurzających - to bilans towaru zabezpieczonego podczas akcji likwidowania nielegalnego laboratorium w Lubuskiem. "Chemik" i jego współpracownik wyszli z niego w kajdankach. Policjanci podejrzewają, że produkowali tam olej konopny i sprzedawali go później w internecie.

