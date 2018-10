Chirurg zoperował misia. Poprosił go o to 8-letni pacjent





»

Daniel McNeely, neurochirurg dziecięcy z Halifax w Kanadzie, "zoperował" pluszowego misia. Został o to poproszony przez 8-letniego pacjenta. Zdjęcia z akcji, udostępnione przez lekarza na jego profilu na Twitterze, zyskały niezwykłą popularność wśród internautów.

Lekarz pracujący na oddziale neurochirurgii dziecięcej w IWK Health Centre w Halifaksie przygotowywał do operacji 8-letniego Jacksona McKie. Kiedy przed czwartkowym zabiegiem dziecko poprosiło o naprawienie ukochanego misia, doktor spełnił jego prośbę. O całej sytuacji opowiedział na Twitterze. "Pacjent spytał, czy mogę naprawić jego misia przed uśpieniem (do zabiegu - red.). Jak mógłbym odmówić?", napisał.

Patient asks if I can also fix teddy bear just before being put off to sleep... how could I say no? pic.twitter.com/WOKFc5zr91 — P. Daniel McNeely (@pdmcneely) 30 września 2018

Profesjonalny zabieg

"Pomaganie dzieciom jest jak szacun do matki" Nie trafili tu... czytaj dalej » Przedsięwzięcie zostało uwiecznione na fotografiach przez jednego ze współpracowników Daniela McNeely'ego.

Zdjęcia udostępnione później na Twitterze w kilka dni zyskały ponad 35 tysięcy polubień i 15 tysięcy udostępnień.

Ze szczególnym zainteresowaniem internautów spotkała się mikroskopijna maska operacyjna, którą założył zabawce lekarz.

"Maseczka dla noworodków pomogła zapewnić misiowi anonimowość" - napisał doktor.

Neonatal face mask - helps to preserve the teddy bear’s anonymity! — P. Daniel McNeely (@pdmcneely) 1 października 2018

Nie mogłem powiedzieć "nie"

Nocna pomoc dla dzieci działa dzięki darczyńcom. "Im później, tym trudniejsza rozmowa" 1400 połączeń i... czytaj dalej » Daniel McNeely opiekował się 8-letnim pacjentem od jego najmłodszych lat.

- Przed swoją operacją w czwartek Jackson zadał mi pytanie. Zapytał, czy mógłbym naprawić również rozdarcie w jego ukochanym misiu. Nie mogłem się nie zgodzić - powiedział lekarz w rozmowie z Canadian Press.

Do załatania pluszaka lekarz użył resztek szwów, które pozostały niewykorzystane po zabiegu Jacksona.

"Kto go zna, nie był zaskoczony"

Lekarz jest również profesorem w Instytucie Badawczym Chirurgii Dalhousie University w Halifax.

"Nikt, kto zna wspaniałego doktora McNeely'ego, nie był zaskoczony. Zarządził na Twitterze na jeden dzień - to imponujące! Poszedł o krok dalej! Jesteśmy dumni" - napisały władze Instytutu na Twitterze w odpowiedzi na post lekarza.

Wzruszająca akcja

Na tweet doktora McNeely'ego odpowiedziało wielu internautów, u których wzruszenie wywołała postawa mężczyzny.

Jedną z takich osób była Kelly Hughes, która również przeszła operację jako dziecko.

"Mój lekarz zrobił dla mnie to samo. Zreperował moją ukochaną maskotkę, kiedy szłam na operację w wieku sześciu lat. Teraz mam 48. To dowód na to, że takiego oddania pacjent nigdy nie zapomni!" - napisała kobieta na Twitterze.

My doctor did this for me (on my stuffed Snoopy) when I was going into surgery at age 6. I’m 48 now. Proof this is something your patient will never forget. — Kelly Hughes (@LocalKelly) 2 października 2018

Zabieg z Melbourne

"Operacja" przeprowadzona przez Daniela McNeely'ego nie jest pierwszym takim przypadkiem. Na Twitterze zobaczyć można zdjęcia z innego zabiegu na pluszaku, przeprowadzonego przez lekarza z Melbourne Jasona Chuena.

Welcome to the #TeddyBearSurgerySociety! https://t.co/8UAR9ScESy — Jason Chuen (@ozvascdoc) 4 października 2018