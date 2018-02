Lekarz himalaistów o Mackiewiczu: był na kompletnym zerze, kontynuacja wysiłku nie była możliwa





»

Na czym polega choroba wysokościowa? Jak leczy się dzisiaj nawet najpoważniejsze odmrożenia? O kulisach wyprawy na Nanga Parbat, z medycznego punktu widzenia, opowiada w rozmowie z TVN24 dr Adam Domanasiewicz, wybitny transplantolog, ale też lekarz polskich himalaistów, który sam wspinał się na siedmiotysięczniki.

Domanasiewicz w swojej karierze przeprowadził ponad 100 replantacji. Przyszywał kończyny niemożliwe do przyszycia. Ratował nogi i ręce ludziom, którym inni lekarze nie dawali szans. Oprócz tego lekarz jest prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego. Sam się wspina, m.in. dlatego jest dobrze znany w środowisku himalaistów.

"Rozmawialiśmy, że dosyć długo przebywają na tej wysokości" Jarosław Botor,... czytaj dalej » Kiedy jeszcze pracował w szpitalu w Trzebnicy, przez lata przyjeżdżali do niego prosto z wypraw wspinacze z odmrożeniami. Leczyli się u niego na przykład Artur Hajzer, Maciej Stańczak, czy Tomasz Wolfart.

Organizm niezdolny do regeneracji

Lekarz polskich himalaistów w rozmowie z reporterką TVN24 opowiedział o procedurach postępowania lekarskiego w przypadku odmrożeń 3. i 4. stopnia, szansach Tomka Mackiewicza na przeżycie, a także co dzieje się z ludzkim organizmem w tzw. "strefie śmierci wysokościowej".

- Na wysokości 8 tysięcy metrów mamy 1/4 tlenu, którym dysponujemy na poziomie morza. W wyniku tego tkanki są przewlekle niedotlenione. Organizm podlega stałem deterioracji, nie jest zdolny do regeneracji sił. Wszystkie procesy metaboliczne ulegają spowolnieniu, nie generuje się ciepła, nie ma możliwości odzyskiwania energii, nawet odpoczywając - tłumaczy Domanasiewicz.

Doktor podjął się również oceny stanu zdrowia Tomasza Mackiewicza, po relacjach Elizabeth Revol, a także jego wyglądzie uwiecznionym na ostatnich zdjęciach, kiedy zaległ w szczelinie na Nanga Parbat.

- Jak patrzę na te zdjęcia to widzę człowieka w stadium choroby wysokościowej. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że marzeniem byłyby możliwości udzielenia mu pomocy, ale najprawdopodobniej on nie przeżył pierwszej nocy, kiedy został sam. Nawet gdyby zostali we dwójkę, obydwoje by tak skończyli. (...) Ten człowiek był na kompletnym zerze. Kontynuacja jakiegokolwiek wysiłku, nawet w dół, nie była już możliwa - zaznacza lekarz.

Heroiczna akcja

Revol: Tomek zawziął się, coś się działo między nim a tą górą - Tomasz... czytaj dalej » Tak zwana Naga Góra (8126 metrów nad poziomem morza) jest jednym z najbardziej wymagających ośmiotysięczników. Próby zdobycia wierzchołka kosztowały życie kilkadziesiąt osób. Tomasz Mackiewicz po raz siódmy podjął próbę jej zdobycia zimą, Elizabeth Revol po raz czwarty. Wyruszyli we dwoje, działali w stylu alpejskim, sportowym, bez żadnego wsparcia ze strony tragarzy oraz bez tlenu w butlach.

Według Revol, oboje stanęli na wierzchołku góry, jednak w trakcie zejścia para utknęła na wysokości około 7400 metrów. Oboje próbowali zejść do bazy. Porzucili jednak ten plan, gdy okazało się, że nie pozwala na to stan zdrowia Mackiewicza. Himalaista zmagał się z ślepotą śnieżną i chorobą wysokościową. Francuzka zdecydowała się na samotne zejście.

200 kilometrów dalej polska ekipa dokonywała próby pierwszego w historii zdobycia K2 zimą. Osiągnęli już wysokość 6300 metrów, ale w obliczu problemów Revol i Mackiewicza odpowiedzieli na apel o pomoc.

Po przylocie na miejsce, mimo zapadających ciemności Bielecki i Urubko natychmiast ruszyli w górę i dokonali cudu, w ciągu około ośmiu godzin, bez lin poręczowych, pnąc się w górę o blisko 1200 metrów. Tam, na wysokości około 5970 metrów, około drugiej w nocy miejscowego czasu odnaleźli Francuzkę.

Revol miała odmrożone stopy i ręce. Jak się okazało, mimo bardzo złego stanu, cały czas schodziła. Ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne, uratowanie Mackiewicza było niemożliwe. Polak pozostał na Nanga Parbat, na wysokości około 7200 metrów.

