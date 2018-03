W pociągu znaleźli plik funtów. "Chcemy przekazać je na cel charytatywny"





Dwa lata temu pracownik Kolei Dolnośląskich znalazł w pociągu plik funtów brytyjskich. Gotówka trafiła do depozytu biura rzeczy znalezionych. Właściciel zguby się nie odnalazł, więc kolejarze przeznaczą pieniądze na cel charytatywny.

Rok 2016, pociąg Kolei Dolnośląskich mknie po torach do Wrocławia. Jeden z kolejarzy, mniej więcej w połowie trasy, przystąpił do sprawdzania biletów. To właśnie wtedy zauważył gruby plik banknotów. Właściciela pieniędzy w pobliżu nie było.

- To była dość duża suma pieniędzy w funtach brytyjskich. Pracownik postąpił zgodnie z procedurami. Znalezisko zostało zgłoszone. W mediach ogłosiliśmy informację o tym, że takie pieniądze zostały znalezione. Przekazaliśmy je do biura rzeczy znalezionych w urzędzie miasta Legnicy - mówi Piotr Rafalski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Miasto czeka, kolejarze już planują

Problem ze skarbem z Lubomierza. Należy do państwa czy potomków Niemca? Dokąd powinny... czytaj dalej » - Pakunek trafił do nas w styczniu dwa lata temu. Został przekazany do depozytu i czekał na ewentualnego właściciela - wyjaśnia Ewa Szczecińska-Zielińska z urzędu miasta w Legnicy. Ten jednak do urzędników się nie zgłosił.

- Zgodnie z obowiązującą procedurą musiał przeleżeć tam dwa lata. Ten czas minął. Czekamy teraz na opinię prawnika kto będzie mógł odebrać te środki - wyjaśnia Ewa Szczecińska-Zielińska z urzędu miasta w Legnicy.

Jednak kolejarze już teraz są pewni: zgodnie z prawem, po potrąceniu kosztów przechowywania pieniędzy, mamy prawo zrobić z nimi co chcemy. Co więc zrobią? - Chcemy przekazać je na wybrany cel charytatywny. Tak, by służyły całemu społeczeństwu - podkreśla Rafalski. Już teraz Koleje Dolnośląskie współpracują z domem dziecka i kilkoma schroniskami. - Te pieniądze wydamy na coś ważnego dla regionu i coś co przyda się wszystkim - zapowiada Katarzyna Odrowska z Kolei Dolnośląskich.

Znalazca zostanie nagrodzony

Dokładnej kwoty przedstawiciele przewoźnika zdradzać nie chcą. Wiadomo jedynie, że funty brytyjskie po przeliczeniu na złotówki dały sumę poniżej 10 tysięcy złotych. - Mogłoby się wydawać, że naszemu pracownikowi należy się znaleźne. Jednak on z tego zrezygnował, bo uznał, że warto te pieniądze przeznaczyć na inne cele - tłumaczy prezes KD. I zapowiada, że za taki gest jego pracownik zostanie dodatkowo wynagrodzony.

