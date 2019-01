W kapciach, bez ciepłych ubrań błąkała się ulicami. "Brak reakcji mógł się skończyć tragicznie"

Przy mrozie na dworze bez płaszcza, w samej spódnicy, bluzce i kapciach błąkała się ulicami Legnicy (woj. dolnośląskie). Starszej kobiecie pomogli policjanci.

O błąkającej się kobiecie policję powiadomiła straż miejska. Nie miała na sobie kurtki, ani płaszcza. Po ulicach Legnicy - gdy na dworze była ujemna temperatura - chodziła ubrana jedynie w kapcie, spódnicę i bluzkę.

"Była zdezorientowana"

Na nagraniu z kamer monitoringu miejskiego widać, że jest zdezorientowana. Porusza się niepewnie. Próbuje nawet dostać się do jednego z lokali. Bezskutecznie. Dlatego policjanci natychmiast pospieszyli z pomocą. - Sytuacja była poważna. Stanowiła zagrożenia dla życia i jej zdrowia. Brak reakcji mógłby skończyć się dla niej tragicznie - relacjonuje st. sierż. Anna Tersa z legnickiej policji.

Gdy funkcjonariusze dotarli do kobiety, okazało się, że ta nie wie, gdzie się znajduje. - Ustalili jej dane i adres zamieszkania. Policjanci bezpiecznie odwieźli ją do domu - mówi Tersa. I dodaje, że policjanci ustalili jak kobieta znalazła się na dworze. Okazało się, że chciała skorzystać z toalety, ale się pomyliła i zamiast tego wyszła z domu, a na ulicy straciła orientację w terenie. Nie wiedziała, gdzie się znajduje i jak wrócić do domu.

Do zdarzenia doszło w Legnicy:



