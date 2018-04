Dziewczynka w oknie życia. Miała przy sobie list

Dwoje dzieci trafiło do "okna życia" w Olsztynie

Video: Fakty TVN

Porzuceni w "oknie życia". I to nie kolejny podobny przypadek, to niepodobny do niczego dramat. Dwumiesięczna dziewczynka i półtoraroczny chłopiec z Olsztyna są teraz w dobrych rękach. Policja sprawdza, dlaczego po prostu nie mogą być w domu.

