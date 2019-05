Kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi spotka się w Lednicy. Pomodlą się za księży

Foto: TVN24 Video: Martyna Mućka / Fakty po południu

Spotkanie młodych na polach Lednicy. Przybywają tysiące...

Spotkania młodych w Lednicy kończą właśnie 20 lat. Wszystko zaczęło się od pielgrzymki papieża do Polski w 1997 roku i przygotowań do wielkiego jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa. Co roku, od kilkudziesięciu do ponad stu tysięcy młodych katolików z całej Polski przyjeżdża na pola, gdzie miał odbyć się chrzest Polski.

