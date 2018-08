Wałęsa apeluje o uwolnienie Sencowa i zgłasza go do Pokojowej Nagrody Nobla





»

Były polski prezydent Lech Wałęsa zwrócił się "do wszystkich ludzi dobrej woli" o uwolnienie Ołeha Sencowa i zgłosił ukraińskiego reżysera do Pokojowej Nagrody Nobla.

Pompeo apeluje do Rosji o uwolnienie Sencowa W rozmowie... czytaj dalej » "W przededniu rocznicy polskiego Sierpnia 1980, który przyniósł jeden z najwspanialszych ruchów społecznych 'Solidarność' i zapoczątkował pokojowe zmiany, które w rezultacie przyniosły Europie Wschodniej wolność od totalitarnego ustroju, staję w obronie ukraińskiego reżysera, Ołeha Sencowa" - napisał we wtorkowym liście Wałęsa.

Jak przypomniał były prezydent, "Sencow demonstrował na EuroMajdanie za Ukrainą w demokratycznej Europie. Następnie pokojowo przeciwstawiał się aneksji jego rodzinnego Krymu przez Rosję. Aresztowany przez służby rosyjskie, w procesie określonym przez Amnesty International jako 'nieuczciwy proces przed wojskowym sądem' został skazany na 20 lat ciężkiego łagru, mimo iż główny świadek oskarżenia odwołał swoje zeznania przed sądem jako 'wymuszone torturami'" - czytamy.

W ocenie Wałęsy ostatnie słowo wypowiedziane przez Sencowa po skazaniu, w którym prosi naród rosyjski, by "nauczył się nie bać", to przykład "podziwu godnej postawy na rzecz braterstwa między narodami".

Apel o uwolnienie

100. dzień głodówki Sencowa. "Straszna liczba" "Życie ludzkie... czytaj dalej » Wałęsa wskazał też w oświadczeniu, że Sencow, który od ponad 100 dni prowadzi głodówkę, "występuje o uwolnienie wszystkich ukraińskich więźniów politycznych więzionych przez Rosję, jednocześnie nie występując o wolność dla siebie".

Jak napisał, w jego przekonaniu Sencow "swoim działaniem uosabia wszystkie ideały, które przyświecały" również jemu samemu, gdy prowadził "swoją pokojową walkę o przyszłość świata".

"Wiara w demokrację, pokojowe metody działania, brak nienawiści, działanie na rzecz braterstwa między narodami i ostateczne poświęcenie własnej osoby dla dobra innych, niesprawiedliwie pokrzywdzonych ludzi" to według Wałęsy cechy "godne najwyższego uznania wolnego świata".

Dlatego właśnie - jak napisał były prezydent - zwraca się "do wszystkich ludzi dobrej woli" o uwolnienie Sencowa i zgłasza jego kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla.



Nobel Peace Prize Laureate, former President of Poland Lech Wałęsa appealed to the international community to help free Oleg #Sentsov and I proposed his candidacy for the Nobel Peace Prize. #NobelPrizepic.twitter.com/orLY3QQS4K — Hromadske Int. (@Hromadske) 28 sierpnia 2018





Strajk głodowy

Ołeh Sencow, reżyser filmowy, mieszkaniec zaanektowanego przez Rosję Krymu, został aresztowany w Symferopolu i wywieziony do Rosji w maju 2014 roku. W sierpniu 2015 roku skazano go na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie.

Reżyser odrzuca te oskarżenia i twierdzi, że postępowanie karne przeciwko niemu ma charakter polityczny. Od ponad 100 dni prowadzi głodówkę i domaga się uwolnienia obywateli Ukrainy przebywających w więzieniach w Rosji. Bliscy Sencowa określają jego stan jako "katastrofalnie zły".