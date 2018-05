"Komuniści mordowali nas, ale nie mogli zamordować sumienia"





Ludzie z obozu Zjednoczonej Prawicy mogą być u władzy tylko i wyłącznie, kiedy dzielą społeczeństwo - mówił w "Faktach po Faktach" były prezydent Lech Wałęsa. Podkreślił, że rozwinięte społeczeństwo musi znaleźć rozwiązanie problemów niepełnosprawnych. Nie wykluczył, że wróci do protestujących w Sejmie i z nimi zostanie.

"Chciałbym wnieść jakiś wkład do waszej walki" Powinniśmy być z... czytaj dalej » Lech Wałęsa spotkał się w poniedziałek w Sejmie z protestującymi opiekunami i ich niepełnosprawnymi podopiecznymi. Zaapelowali do byłego prezydenta, by z nimi został. Wałęsa tłumaczył, że ma zaplanowane spotkanie w Puławach.

W "Faktach po Faktach" były prezydent powiedział, że nie wyklucza, iż wróci do protestujących i z nimi zostanie.

- To musi być zaplanowane i uzgodnione. Mam różne zobowiązania - podkreślił.

Przyznał, że warunki w Sejmie nie są komfortowe, ale - jak zaznaczył - "patrzyłem na ich (protestujących osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - red.) determinację, na to, że - ode mnie zaczynając - nie rozwiązaliśmy dobrze ich problemów".

- Zawsze ich spychamy (osoby niepełnosprawne - red.) na boczne tory - dodał.

"Ta ekipa szkodzi Polsce"

Pytany, czy ma pomysł, jak pomóc protestującym, którzy przebywają w Sejmie od ponad 30 dni, powiedział, że "ludzie z obozu tej władzy mogą być u władzy tylko i wyłącznie, kiedy dzielą społeczeństwo, kiedy kłócą je". - W innym przypadku nie mają szans na wygranie czegokolwiek, dlatego wykorzystują wszystko po to, aby kłócić - dodał.

W ocenie Wałęsy, "ta ekipa szkodzi Polsce, niszczy Polskę patriotycznie, wychowawczo, moralnie".

- Komuniści mordowali nas, ale nie mogli zamordować sumienia, ducha, a oni (...) na Boga się powołują, a to co wyprawiają to jest tak szkodliwe, że będziemy wieki odrabiać - powiedział były prezydent.

Podkreślił, że rozwinięte społeczeństwo musi znaleźć jakieś rozwiązanie problemów niepełnosprawnych. Dodał, że trzeba się zastanowić, jak znaleźć stałe środki w budżecie.

Rząd zapowiedział, że powstanie nowy państwowy fundusz celowy: Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Fundusz ma być zasilany z części składki na Fundusz Pracy oraz z "podatku solidarnościowego" od osób zarabiających ponad 1 mln zł rocznie.

W ocenie Wałęsy, to kolejny dowód na to, że "ci ludzie tylko próbują nas skłócić, próbują napuszczać jedną grupę na drugą". - Oni chcą być u władzy wykorzystując kłótnie i sprzeczki - mówił.