"Lech, Leszek. Wygrać wolność". Pierwsza taka rozmowa Wałęsy i Balcerowicza





»

30 lat temu Polacy zdecydowali o tym, że wolność jest najważniejsza. Reporterka "Faktów" TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska rozmawiała z byłym prezydentem Lechem Wałęsą i byłym ministrem finansów Leszkiem Balcerowiczem między innymi o tym, jaką cenę trzeba było za tę wolność zapłacić. Efektem jest książka "Lech, Leszek. Wygrać wolność", zapis pierwszej rozmowy pomiędzy autorami polskiej transformacji, w której politycy odsłaniają kulisy tamtych przemian.

W Europejskim Centrum Solidarności w poniedziałek odbyło się spotkanie autorskie wokół książki "Lech, Leszek. Wygrać wolność", na którym obecni byli jej autorzy: Katarzyna Kolenda-Zaleska, Leszek Balcerowicz i Lech Wałęsa.

30 lat wolności. Raport specjalny tvn24.pl

Sejm i Senat po wyborach czerwcowych. Wizualizacje składu parlamentu



30 lat wolności. Najważniejsze wydarzenia w Gdańsku 30 lat temu, 4... czytaj dalej » - To rzeczywiście była wielka przygoda przeprowadzić w sumie historyczną rozmowę - mówiła w rozmowie z TVN24 reporterka "Faktów" TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska. Dodała, że ta rozmowa zawierała też elementy nauki na przyszłość.

- To w sumie były bardzo ciekawe rozmowy, bo jeden pan drugiemu panu podrzucał jakiś wątek i wtedy zaczęła się snuć opowieść. To było takim powrotem do momentu, który dla mnie był jednym z najważniejszych i najpiękniejszych w moim życiu, czyli do 4 czerwca - wyznała.

MAGAZYN TVN24 W CAŁOŚCI POŚWIĘCONY WYBOROM 4 CZERWCA 1989 ROKU

"Jemu zaufałem i się cieszę"

Lech Wałęsa w rozmowie z TVN24 powiedział, że musiał w tamtym czasie komuś zaufać i padło na Balcerowicza. Były prezydent zaznaczył, że różnili się w kwestii prywatyzacji i uwłaszczenia społeczeństwa. - Też nie wiedziałem, byłem robotnikiem, może nie miałem racji, może on ma więcej racji. Ale musiałem kogoś popierać. Jemu zaufałem i się cieszę - podkreślił Wałęsa.

- Miałem okazję poznać Lecha Wałęsę nie tylko - tak jak poprzednio, głównie z oddali - ale też z bliska. I to potwierdziło z całą mocą moją opinię o nim, że to jest człowiek wielki w wielkich sprawach. To znaczy w takich, że w decydujących momentach potrafi podejmować trudne i trafne decyzje. Sprawdził się w naszej historii ponad miarę - ocenił w rozmowie z TVN24 były wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz.

Książka "Lech, Leszek. Wygrać wolność" jest zapisem pierwszej rozmowy pomiędzy autorami polskiej transformacji, w której politycy odsłaniają kulisy tamtych przemian. Wałęsa i Balcerowicz opowiadają o trudnych osobistych wyborach, poświęceniu. Kolenda-Zaleska wysłuchała również relacji o wzajemnych stosunkach pomiędzy związkowym przywódcą, który został prezydentem a naukowcem, który obarczony został odpowiedzialnością za transformację ekonomiczną zrujnowanego kraju.