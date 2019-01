"Le Figaro": Le Pen porzuca projekt wyprowadzenia Francji ze strefy euro

Foto: Reuters TV Video: TVN24 BiS

Marine Le Pen dokonała plagiatu? Przemowa łudząco podobna do...

02.05 | Kiedy Melania Trump w czasie konwencji republikanów użyła słów wypowiedzianych wcześniej przez Michelle Obamę stało się to powodem do żartów. A jaka reakcja może spotkać kandydatkę na prezydenta, która w czasie kampanii wyborczej jest oskarżona o plagiat przemówienia swojego kontrkandydata? 1 maja Marine Le Pen w swoim wystąpieniu mówiła o potędze Francji. Problem w tym, że użyła tych samych słów, co Francois Fillon, tylko, że on wygłosił je osiem dni przed pierwszą turą wyborów, w której odpadł z wyścigu o fotel prezydenta.

