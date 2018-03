Ławrow: wydalimy z Rosji taką samą liczbę amerykańskich dyplomatów

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow poinformował w czwartkowy wieczór, że w odpowiedzi na decyzję o wydaleniu z USA 60 rosyjskich dyplomatów i pracowników jej placówek w tym kraju, Moskwa podejmie taki sam krok. Zamknie też jeden z amerykańskich konsulatów.

Ławrow powiedział, że Rosja wydali z kraju analogiczną liczbę dyplomatów i zamknie amerykańską placówkę w Sankt Petersburgu - podaje agencja Reutera.

Ławrow dodał też, że do rosyjskiego MSZ wezwano ambasadora USA.

Według agencji Interfax, z Rosji będzie musiało wyjechać 58 Amerykanów z Moskwy i dwóch urzędników z konsulatu generalnego w Jekaterynburgu, które otrzymały status persona non grata. Według Interfaxu, konsulat generalny w Sankt Petersburgu powinien zawiesić pracę w ciągu dwóch dni.

Agencja Ria Nowosti podała, że amerykańscy dyplomaci mają opuścić kraj do 5 kwietnia.

Trzy tygodnie po ataku na byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii, 26 marca Stany Zjednoczone - obok szeregu innych państw - poinformowały, że nakaz opuszczenia kraju dostało 48 dyplomatów i pracowników rosyjskich placówek przebywających w ramach misji bilateralnej w USA, a także 12 Rosjan pracujących przy misji ONZ w Nowym Jorku.

Departament Stanu USA dodał, że zamknięty jeszcze w kwietniu zostanie rosyjski konsulat generalny w Seattle.

Zachód "popełnia olbrzymi błąd"

Wcześniej w czwartek rzeczniczka MSZ w Moskwie Maria Zacharowa mówiła, że Rosja w najbliższym czasie ogłosi, jak odpowie krajom zachodnim, które wydaliły jej dyplomatów.

Zacharowa powiedziała, by "nie koncentrować się na materii, z czego składać się będą te działania, czy będą symetryczne czy też jakieś inne". - Będą one adekwatne - podkreśliła.

Rzeczniczka rosyjskie MSZ wskazała, że działania te "teraz są opracowywane" i "zostaną ogłoszone w najbliższym czasie". - O ich treści i formie dowiecie się, gdy zostanie to opracowane do końca - powiedziała dziennikarzom.

Przedstawicielka MSZ oświadczyła, że Wielka Brytania i Waszyngton wywierały "olbrzymie naciski" na inne kraje, które podjęły decyzję o wydaleniu rosyjskich dyplomatów. Londyn i Waszyngton wywierały "nieludzką presję (...), wykorzystując zasadę demonstrowania solidarności i wspólnego kursu w polityce zagranicznej" - powiedziała Zacharowa. Rosja - jak dodała - uważa, że te pozostałe kraje "popełniają olbrzymi błąd".

Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji oskarżyła Wielką Brytanię o "nihilizm prawny" i naruszanie norm prawa międzynarodowego, w tym konwencji konsularnej między Zjednoczonym Królestwem i ZSRR z 1968 roku. Oceniła, że Brytyjczycy nie dopuszczają konsulów Rosji do Julii Skripal, która ma obywatelstwo rosyjskie.

Zacharowa zapewniła też, że jeśli w reakcji na zamach w Wielkiej Brytanii na Siergieja Skripala dojdzie do nałożenia aresztu na aktywa rosyjskie w Stanach Zjednoczonych, to Moskwa zareaguje na ten krok. O możliwości nałożenia aresztu na aktywa wspomniał w czwartek ambasador USA w Rosji Jon Huntsman, który uznał, iż "jest to możliwe".

Siergiej Skripal, były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, oraz towarzysząca mu córka Julia trafili do szpitala w stanie krytycznym, gdy 4 marca znaleziono ich nieprzytomnych w Salisbury w Anglii.

Władze brytyjskie uznały, że zostali oni zaatakowani opracowanym w Rosji za czasów ZSRR bojowym środkiem trującym, określanym nazwą Nowiczok. Wielka Brytania i w ślad za nią inne kraje europejskie, a także USA, Kanada i Australia zadecydowały o wydaleniu w reakcji na zamach w Salisbury łącznie ponad 100 dyplomatów i pracowników rosyjskich placówek.

