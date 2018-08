"Poruszono temat możliwych nieprzyjaznych kroków ze strony Waszyngtonu"

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow w piątek w rozmowie telefonicznej przekazał sekretarzowi stanu USA Mike'owi Pompeo, że Moskwa kategorycznie potępia najnowszy pakiet amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję - podało rosyjskie MSZ.

Nałożenie ewentualnych nowych sankcji było też tematem piątkowego spotkania prezydenta Rosji Władimira Putina z rosyjską Radą Bezpieczeństwa - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. "Poruszono temat możliwych nowych nieprzyjaznych kroków ze strony Waszyngtonu w postaci ograniczeń handlowych" - wskazał.

Zapowiedź nowych sankcji USA

Putin wraz z członkami Rady ocenili, że najnowszy pakiet sankcji jest "całkowicie nielegalny" w świetle prawa międzynarodowego - dodał Pieskow.

Premier Rosji o zapowiadanych sankcjach. "To jak wypowiedzenie wojny gospodarczej"

Wcześniej w piątek rosyjski premier Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że dalsze zaostrzenie amerykańskich sankcji ekonomicznych wobec Rosji można będzie ocenić jako równe wypowiedzeniu wojny gospodarczej. W czwartek zaś rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zapowiedziała, że Rosja opracuje kroki odwetowe w reakcji na nowy pakiet sankcji.

W środę rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert ogłosiła, że USA nałożą nowe sankcje na Rosję w związku z wykazaniem, iż Moskwa użyła środka paralityczno-drgawkowego przeciwko byłemu rosyjskiemu agentowi Siergiejowi Skripalowi i jego córce w Wielkiej Brytanii. Nowe amerykańskie sankcje wobec Rosji mają wejść w życie 22 sierpnia lub w okolicy tej daty. Ich pierwszy pakiet ma dotyczyć "zakazu zezwoleń na eksport" do Rosji dóbr o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego - podała telewizja NBC.

Jeśli Moskwa nie przedstawi zapewnień, że nie użyje broni chemicznej w przyszłości, i nie zgodzi się na inspekcje ONZ, to w trzy miesiące później wprowadzony zostanie drugi pakiet sankcji. Według NBC mogą one oznaczać "obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych, zawieszenie lotów Aerofłotu do USA oraz obniżenie prawie całego eksportu i importu". Zacharowa wskazała, że przedstawione przez Waszyngton warunki są dla Rosji niemożliwe do zaakceptowania.