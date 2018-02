To jest smutne, że program 500 plus wszedł w życie dopiero w 2016 roku. On jest tak naprawdę spóźniony o 10 czy 15 lat i szkoda, że wtedy nikt nie wpadł na taki pomysł - powiedział w programie "Bilans" Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. czytaj dalej »