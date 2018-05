Ławrow odwiedzi Koreę Północną





Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow uda się 31 maja do Korei Północnej - poinformowała w środę agencja Kyodo, powołując się na rosyjski dziennik "RBK". Gazeta cytuje źródło w rosyjskiej dyplomacji.

"Jest duża szansa, że się nie uda". Co dalej ze spotkaniem Trump-Kim? Donald Trump... czytaj dalej » Choć szczegóły tej wizyty są na razie nieznane, Kyodo zauważa, że możliwe, iż Ławrow spotka się ze swoim odpowiednikiem Ri Jong Ho i przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem.



Szefowie dyplomacji obu państw rozmawiali w kwietniu w Moskwie. Po rozmowach Ławrow mówił o możliwości spotkania w bliskiej przyszłości prezydenta Rosji Władimira Putina z Kim Dzong Unem. Poinformował wówczas również, że na zaproszenie Ri pojedzie do Pjongjangu.

Planowany szczyt Trump-Kim

Jednocześnie na 12 czerwca w Singapurze planowane jest historyczne spotkanie Kima z Donaldem Trumpem. Amerykański prezydent chce nakłonić Kim Dzong Una do likwidacji północnokoreańskiego programu budowy broni nuklearnej i balistycznej. Pjongjang jednak zagroził zerwaniem szczytu ze względu na wspólne ćwiczenia wojskowe USA i Korei Południowej, a sam Trump przyznał we wtorek, że do tego spotkania może nie dojść.