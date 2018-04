Miały być kolumny Macierewicza, będą ławki Błaszczaka za 4 miliony

Co oznacza zmiana Macierewicza na Błaszczaka

Video: TVN 24

10.01 | Rozpoczynający urzędowanie w MON Mariusz Błaszczak ma przed sobą kilka nie cierpiących zwłoki zadań do wykonania. Przede wszystkim musi ułożyć relacje z prezydentem. To konflikt z Andrzejem Dudą o zmiany w systemie dowodzenia walnie przyczynił się do odwołania Antoniego Macierewicza. Inną ważną kwestią jest kilka dużych programów zbrojeniowych, które są blisko kluczowych momentów i podpisania umów. - Błaszczak może spić tą "śmietankę" - mówił w TVN24 Marek Świerczyński z "Polityka Insight".

