Antoni Dudek: degradując Jaruzelskiego przyznajemy się do...

06.03 | Według historyka, "degradując Jaruzelskiego przyznajemy się do armii, w której on został generałem, czyli przyznajemy się do Ludowego Wojska Polskiego". - Tu cały czas wraca problem ciągłości, na ile III Rzeczpospolita jest ciągłością PRL-owską. Jeżeli jest ciągłością, to uznajemy go [Wojciecha Jaruzelskiego - red.] za generała Wojska Polskiego, a skoro tak, to go degradujemy - tłumaczył.

