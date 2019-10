Foto: 2019 Cabel News Network All Right Reserved Video: 2019 Cabel News Network All Right Reserved

Lady Gaga spadła ze sceny. Razem ze swoim fanem

19.10 | Lady Gaga przeżyła dramatyczne chwile na scenie. Amerykańska gwiazda popkultury spadła ze sceny w trakcie koncertu. Spadła nie sama... bo z zaproszonym na scenę fanem.

