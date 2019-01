Przebój "Shallow" pierwszy raz na żywo. Lady Gaga i Bradley Cooper zachwycili fanów





W czasie sobotniego koncertu w Las Vegas Lady Gaga zaskoczyła swoich fanów. Pod koniec występu zaprosiła na scenę Bradleya Coopera. Pierwszy raz wykonali na żywo przebój "Shallow", pochodzący z filmu "Narodziny Gwiazdy".

Wykonanie najgłośniejszego utworu filmu "Narodziny Gwiazdy" wyglądało niczym jedna ze scen produkcji. W pewnym momencie Lady Gaga przyklęknęła przed kolegą z planu Bradleyem Cooperem. Inny fragment piosenki artystka i aktor zaśpiewali wzajemnie się obejmując.

Utwór "Shallow" został wydany we wrześniu 2018 roku, jako pierwszy singiel promujący album "Narodziny gwiazdy" i podbił listy przebojów na całym świecie. Sobotni występ, w czasie którego artyści po raz pierwszy zaśpiewali "Shallow' na żywo, odbył się w ramach cyklu koncertów Lady Gagi "Enigma", w Park Theatre.

Lady Gaga i Bradley Cooper zachwycili fanów

Występ wzbudził ogromne emocje wśród internautów na całym świecie.



Moje serce nadal jest w rozsypce po wszystkim, co wywołało we mnie obejrzenie wykonania Shallow na koncercie Gagi z Cooperem — przecinek (@books__lover_) 28 stycznia 2019



@ladygaga this night with Bradley Cooper at Las Vegas with Shallow #LadyGaga#GagaVegaspic.twitter.com/dqUwyf4xyh — DeniseMonster (@DeniseMonsterLG) 27 stycznia 2019

bradley naprawdę przyszedł obejrzeć gage w vegas i zaśpiewał z nią shallow na scenie i właśnie sobie uświadomiłam że przecież na końcu asib jack miał przyjechać na koncert ally i z nią zaśpiewać ale nie dał rady, moje serce pic.twitter.com/AvZn8hzabd — wiktoria (@mxneypowergIory) 27 stycznia 2019

Kompozytorką piosenki "Shallow" jest Lady Gaga. Za tekst - oprócz artystki - odpowiadają Mark Ronson, Anthony Rossomando i Andrew Wyatt. Utwór zdobył już Złotego Globa w kategorii najlepsza piosenka filmowa. Jest też nominowany do Grammy.

popłakałam się, bo bradley zaśpiewał z gagą shallow w vegas — ewomira (@discobolec) 27 stycznia 2019





Debiut reżyserski

"Narodziny gwiazdy" to debiut reżyserski Bradleya Coopera, w którym artysta zagrał też główną rolę. Wcielił się w Jacka - muzyka country, którego kariera chyli się ku upadkowi. Gaśnięciu jednej gwiazdy towarzyszą narodziny innej - sukces muzyczny odnosi charyzmatyczna Ally. Między bohaterami rodzi się płomienny romans.

Film zyskał łącznie 8 nominacji, m. in. za najlepszą piosenkę "Shallow", najlepszą aktorkę pierwszoplanową i najlepszy scenariusz adoptowany.

